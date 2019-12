-Netanyahu: ''Mısır'la barış içinde yaşamaya devam edeceğiz'' TEL AVİV (A.A) - 10.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinde yaşanan olaylar ve büyükelçilik görevlilerinin hemen tamamının İsrail'e geri dönmesinden sonra yaptığı açıklamada, ''Mısır'la barış içinde yaşamaya devam edeceğiz'' dedi. Netanyahu, elçilik mensuplarının kurtarılmasındaki rolleri nedeniyle ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Mısır komandolarına teşekkür etti. Netanyahu, Mısır'daki İsrail büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan sonra televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, ''Dramatik ve barışın dokusunu çok ciddi olarak yaraladığını'' söylediği olayların gelişimini özetledi ve sabah saat 05.00'te son bulan olayları Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Savunma Bakanı Ehud Barak ve diğer guvenlik birimleri başkanları ile kriz odasında yakından takip ettiklerini belirtti. Kahire büyükelçiliği görevlilerini ve bu ülkedeki bazı İsrail vatandaşlarını kendilerine zarar gelmeden İsrail'e getirdiklerini hatırlatan Netanyahu, bu konuda çabalarından ötürü önce ABD Başkanı Barack Obama'ya ve daha sonra da elçilik mensuplarının korunmasındaki çabaları nedeniyle Mısır komandolarına teşekkür etti. ''Bu olay ABD ile İsrail arasındaki derin bağı ortaya koymuştur'' diyen Netanyahu, Obama ile olaylar sırasındaki görüşmesinde, ABD Başkanı'nın, ''Elinden gelen her şeyi yapacağını'' söylediğini belirterek ''Ve gerçekten yaptı'' dedi. Mısır komandolarının da bir felaketi önlediğini ifade eden Netanyahu, Mısır ile başından beri işbirliği içinde olduklarını dile getirdi. Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasına da değinen Netanyahu, ''Barış anlaşmasını sürdüreceklerini'' ve ''Bu ülke ile barış içinde yaşamaya devam edeceklerini'' söyledi. Netanyahu, ''Mısır ile barışı sürdürmek, her iki ülkenin de çıkarınadır'' derken, Kahire büyükelçisinin de görevine döneceğini kaydetti. Ortadoğu bölgesinin tarihi önemde depremler yaşadığını ifade eden Netanyahu, bu depremlerin nedenlerinin çok farklı ve köklerinin de derin olduğunu vurgulayarak, ''Bölgemizde olan her şeyin sorumlusu ve sebebi biz değiliz'' diye konuştu. -''Alevlerin seviyesini düşürmeye çalışıyoruz''- İsrail Başbakanı, konuşmasında, Türkiye ile yaşanan krize de değindi ve yaşananların kendi seçimleri olmadığını öne sürdü. Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüye gitmesini önlemeye çalıştıklarını savunan Netanyahu, halihazırda, iki ülke arasındaki ''alevlerin seviyesini düşürmeye'' uğraştıklarını belirterek, ''Umarım bu gerginlik, eğer karşı taraf da isterse, sona erdirilecektir'' diye konuştu.