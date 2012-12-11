T24 LogoT24 Logo
Dünya

Netanyahu'dan Türkiye'ye zeytin dalı

Netanyahu: İki ülke de aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya.

11 Aralık 2012 01:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'le Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasının her iki ülkenin de ortak çıkarına olduğunu" söyledi.

Binyamin Netanyahu, dini Hanuka bayramı dolayısıyla İsrail'de görev yapan yabancı basın mensuplarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

İran'ın nükleer programı ve Filistin'le duran barış görüşmeleri gibi konuların ağırlıkta olduğu toplantıda Netanyahu, İran'ın İsrail için halen ciddi bir nükleer tehdit olduğunu ileri sürerek, bu ülkenin nükleer bomba yapmaya her zamankinden daha fazla yakın olduğunu ifade etti.

Netanyahu, 2013'te İran'ın mutlaka durdurulması gerektiğini, bu ülkenin gelecek bahar veya yaz aylarına kadar nükleer silah için ihtiyacı olan uranyum zenginleştirmesini bitireceğini iddia etti.

İran'a getirilen uluslararası ekonomik yaptırımlara ilişkin Netanyahu, "İran ekonomisine bu yaptırımların ciddi zarar verdiğine şüphe yok ancak yaptırımların İran'ın nükleer programını durdurduğuna dair de şu ana kadar hiçbir delile rastlamadık" diye konuştu.

 
 
Filistin'le barış görüşmeleri
 
 
Duran barış görüşmeleri için Filistin tarafını, "İktidarda bulunduğu 4 yıl boyunca zamanı boşa geçirmekle" suçlayan Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas'la uzlaşı yolu aramasını da eleştirerek, "İsrail iki devletli çözümü istemektedir. Bu barış ise ancak doğrudan yapılacak görüşmelerle başarılabilir" dedi.
 
AA muhabirinin, İsrail hükümetinin, seçim öncesi ya da sonrasında Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir hazırlık içinde olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Netanyahu, "İsrail'le Türkiye arasında ilişkilerin iyi olmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyorum. İki ülke de aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya. Umuyorum bu, belki de sorunun ileride birlikte üstesinden gelmemize yardım edecektir" yanıtını verdi. 
 

ETİKETLER

Netanyahutürkiyeisrailortadoğuyehditriranfilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24