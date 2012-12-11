Netanyahu'dan Türkiye'ye zeytin dalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'le Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasının her iki ülkenin de ortak çıkarına olduğunu" söyledi.

Binyamin Netanyahu, dini Hanuka bayramı dolayısıyla İsrail'de görev yapan yabancı basın mensuplarına yönelik basın toplantısı düzenledi.

İran'ın nükleer programı ve Filistin'le duran barış görüşmeleri gibi konuların ağırlıkta olduğu toplantıda Netanyahu, İran'ın İsrail için halen ciddi bir nükleer tehdit olduğunu ileri sürerek, bu ülkenin nükleer bomba yapmaya her zamankinden daha fazla yakın olduğunu ifade etti.

Netanyahu, 2013'te İran'ın mutlaka durdurulması gerektiğini, bu ülkenin gelecek bahar veya yaz aylarına kadar nükleer silah için ihtiyacı olan uranyum zenginleştirmesini bitireceğini iddia etti.

İran'a getirilen uluslararası ekonomik yaptırımlara ilişkin Netanyahu, "İran ekonomisine bu yaptırımların ciddi zarar verdiğine şüphe yok ancak yaptırımların İran'ın nükleer programını durdurduğuna dair de şu ana kadar hiçbir delile rastlamadık" diye konuştu.

Filistin'le barış görüşmeleri

Duran barış görüşmeleri için Filistin tarafını, "İktidarda bulunduğu 4 yıl boyunca zamanı boşa geçirmekle" suçlayan Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Hamas'la uzlaşı yolu aramasını da eleştirerek, "İsrail iki devletli çözümü istemektedir. Bu barış ise ancak doğrudan yapılacak görüşmelerle başarılabilir" dedi.

AA muhabirinin, İsrail hükümetinin, seçim öncesi ya da sonrasında Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için bir hazırlık içinde olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Netanyahu, "İsrail'le Türkiye arasında ilişkilerin iyi olmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyorum. İki ülke de aynı meydan okuma ve tehditlerle karşı karşıya. Umuyorum bu, belki de sorunun ileride birlikte üstesinden gelmemize yardım edecektir" yanıtını verdi.