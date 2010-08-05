-NETANYAHU'DAN HAMASA TEHDİT TEL AVİV (A.A) - 04.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen pazartesi günü İsrail'in güneyindeki Eylüt ve Ürdün'ün Akabe kentine yapılan saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttu ve ''karşılığını vereceğiz'' dedi. Netanyahu, İsrail'in devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, saldırıları Hamas'ın gerçekleştirdiğini belirterek, ''barış yanlısı üçüncü bir ülkenin topraklarını kullanarak İsrail'e roket saldırısında bulunmak, Hamas'ı sorumluluktan kurtarmaz'' diye konuştu. İsrail, saldırıların Mısır'ın Sina yarımadasından yapıldığını belirtmiş; Hamas ise Akabe'de bir Ürdün vatandaşının ölümüne, 3'ünün de yaralanmasına neden olan roket saldırılarıyla bir ilgisinin bulunmadığını savunmuştu. Netanyahu'nun açıklaması öncesi, Mısır'ın resmi haber ajansı Mena, adı verilmeyen bir güvenlik yetkilisine dayanarak elde edilen ilk soruşturma sonuçlarına göre, İsrail ve Ürdün'ü vuran roket saldırılarının ardında Mısır'da faaliyet gösteren Gazze'deki militan grupların olabileceğini bildirmişti. İsrail Başbakanı ayrıca, dün İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen olayla ilgili olarak da Lübnan'ı sorumlu tuttu. ''Askerlerimize karşı yapılan provokasyondan Lübnan hükümetini sorumlu tutuyoruz'' diyen Netanyahu, Lübnan'a ''İsrail vatandaşlarını ve askerlerini koruma kararlılığımızı test etmeyin. İsrail, sivillerine ve askerlerine yönelik her saldırının karşılığını verir ve vermeye de devam edecektir'' diye konuştu.