-Netanyahu'dan Filistin'e çağrı WASHINGTON (A.A) - 25.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'e, Ortadoğu'da barışa ulaşmak amacıyla, İsrail ile görüşmelere ön koşulsuz olarak yeniden başlaması çağrısında bulundu. Netanyahu NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a hitaben, ''Eğer barış istiyorsanız, tüm ön koşullarınızı bir kenara bırakın'' dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ''Filistinlilerin bir devlet istediğini ancak karşılık olarak barışı sağlamaları gerektiğini. BM'de yapmaya çalıştıkları şeyin İsrail'e barış getirmeksizin bir devlet elde etmek olduğunu, bunun yanlış olduğunu ve başarıyla sonuçlanmaması gerektiğini'' söyledi. Netanyahu, Filistinlilerin İsrail'i Yahudi devleti olarak tanımasını ve İsrail'in güvenlikle ilgili taleplerini kabul etmesini sağlamaları durumunda, barışa ulaşmamak için hiçbir neden kalmayacağını söyledi.