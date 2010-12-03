-NETANYAHU'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR KARMEL DAĞLARI (A.A) - 03.12.2010 - Hayfa'nın kurulu bulunduğu Karmel Dağları'nın doğusunda çok geniş bir alana yayılan yangında ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirilirken, İsrail kabinesi de olağanüstü toplandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yangınla mücadelede kendilerinde destek veren, aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderlere teşekkür etti. Netanyahu, "umarım insanların yaralarını sarabilir ve bölgeyi selamete ulaştırabiliriz" diye konuştu. Yoğun rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden yangını söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan'dan gece gelen uçaklarla bu sabah Türkiye'den gelen 2 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. Söndürme-kurtarma çalışmalarına askerler, polisler, sivil savunma ekipleri ve gönüllülerden oluşan binlerce kişi katılıyor. Karmel dağlarındaki yangınların bulunduğu alanın tam tersi istikametinde, Krayot bölgesinde bir benzin istasyonu ile sanayi bölgesinde yeni yangınların çıkması, kundaklama ihtimallerini tekrar gündeme getirdi. Yangınla mücadele çalışmalarının sivil savunma ayağının başında bulunan Türk asıllı Rafael Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "10 bin dönüm dolayında orman yandı ve binlerce dönüm daha tehlike altında. Yoğun rüzgar nedeniyle yangın deniz kıyısına, yerleşimlerin yoğun olduğu bölgelere ilerliyor" dedi. Yedek Yarbay Rafael Sadi, birkaç gün içinde yangının kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi. Sadi, dünden bu yana 13 bin dolayında kişiyi tahliye ettiklerini belirterek, Hayfa'nın Denya mahallesi ile banliyölerinden Tirat Karmel'in iki mahallesi, bir akıl hastanesi ile yaşlı bakım evinin tahliye edildiğini söyledi. Yangını İsrail tarihinin en büyük felaketi olarak tanımlayan Sadi, Türkiye'nin sağladığı destekten özellikle memnun olduklarını vurgulayıp, kendisinin de 1999'daki deprem felaketlerinde İsrail'in Türkiye'ye gönderdiği yardım ekibi içinde bizzat yeraldığını hatırlattı.