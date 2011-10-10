-Netanyahu'dan Erdoğan'a taziye mesajı TEL AVİV (A.A) - 10.10.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı mesajı gönderdi. İsrail basınına göre, Netanyahu'nun taziye mesajı, geçen Cuma günü, İsrail'in en önemli dini günü olan Yom Kippur'un (Kefaret Günü) orucunun başlaması öncesi iletildi. Verilen bilgiye göre, Netanyahu, mesajında annesinin ölümü nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini bildirirken, "acısını paylaşmak istediğini" belirtti; aynı zamanda başsağlığı dileğini ailesinin tüm üyelerine iletmesini de istedi. Netanyahu'nun taziye mesajını diplomatik kanallar aracılığıyla gönderip mesajının en kısa sürede ulaştırılmasını istediği de kaydedildi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de Başbakan Erdoğan'a dün bir taziye mesajı yollamıştı. Ynet haber sitesi, iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunurken, Erdoğan'ın annesinin kaybı nedeniyle İsrail'den gönderilen taziye mesajlarını "Öyle görünüyor ki, acı ve yas en derin diplomatik krizleri bile bir kenara itebiliyor" cümlesiyle verdi.