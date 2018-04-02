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Netanyahu'dan Erdoğan'a: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize 'ahlak' vaazı veremez

"Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil, ama..."

02 Nisan 2018 15:35

İsrail Başbakanı Benyemin Netanyahu, kendisine "terörist" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Netanyahu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda  "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" ifadesini kullandı. 

Gazze sınırında geçen cuma gerçekleşen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde' 17 Filistinli'nin İsrailli askerleri tarafından öldürülmesi ve TSK'nın Afrin operasyonu nedeniyle Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden ikinci kez cevap verdi.

"Erdoğan kendisine yanıt verilmesine alışmalı"

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de  (1 Nisan 2018) sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

Netanyahu ise Erdoğan'ın bu sözlerinden önce Twitter'dan, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Öyle görünüyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" mesajını yazmıştı.

Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Türkiye'nin tepkisine neden olan olaylar Filistinlilerin 'Toprak Günü' olarak andığı 30 Mart'ta yaşanmıştı. Söz konusu gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü.

Gazze Sağlık Bakanlığı bıgün itibarıyla ölü sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık 747'si gerçek mermi olmak üzere 1400'ten fazla Filisitinli'nin de yaralandığını duyurmuştu.

Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, 'Felaket' günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor. Filistinliler bu eylemler için Gazze sınırı boyunca faklı noktalara çadır kampları kurdu.

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