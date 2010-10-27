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Dünya

NETANYAHU'DAN BASKIN YAPAN KOMANDOLARA ZİYARET TEL AVİV (A.A)

27 Ekim 2010 01:02

-NETANYAHU'DAN BASKIN YAPAN KOMANDOLARA ZİYARET TEL AVİV (A.A) - 26.10.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ynet haber sitesinde yer alan bazı Türk aktivistlerin İslami Cihad militanlarıyla görüşerek fotoğraf çektirdiği iddiasıyla ilgili olarak, bunun "İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH)) gerçek yüzünü ortaya koyan bir örnek" olduğunu söyledi. Ynet'in haberine göre Netanyahu, 9 Türk'ün öldüğü Mavi Marmara gemisine baskını düzenleyen "Şayetet 13" komandolarının üssüne yaptığı ziyaret sırasında bazı açıklamalarda bulundu. Netanyahu'ya, üssü ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Eliezer Marom'un da eşlik ettiği bildirildi. Bir kısmı Mavi Marmara baskınında yer alan subay ve askerlerle görüşen Netanyahu, "Komandolar bir taraftan kararlı, diğer taraftan da itidallı ve etik davrandılar. Bu operasyon zorunlu, yasaldı, ayrıca çok önemliydi" ifadesini kullandı. Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teröre destek veren bıçaklar, coplar, elektrikli testereler ve silahlarla donanmış böyle bir gruba karşı zor koşullar altında mücadele verdiniz. Dünyada başka hiçbir deniz gücü, sizin yaptığınızdan daha iyi bir şekilde davranamazdı. Bu nedenle sizin arkanızdayım." Öte yandan, İslami Cihad liderlerinden Davud Şehab, aktivistlerin söz konusu fotoğraflarının "sadece dayanışma amaçlı ve anı mahiyetinde olduğunu" söyledi. Şehab, fotoğrafların İsrail basınında yayınlanış biçimini "Bu, İsrail'in barış eylemcilerine karşı yürüttüğü sistematik bir propaganda" şeklinde yorumladı.

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