Netanyahu’dan bağımsız Kürt devletine destek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna İsrail'den destek geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın karşı çıkmasına karşın, bağımsız bir Kürt devletini desteklediklerini açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yabancı basın mensuplarına gönderilen yazılı açıklamada "İsrail, Kürtlerin kendi devletlerini kurmak için meşru çabalarını destekliyor" ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada PKK'nın İsrail tarafından terör örgütü olarak değerlendirilmeye devam edildiği kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta bir konferans için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan İsrailli general Yair Golan PKK'yı şahsen terör örgütü olarak değerlendirmediğini söylemişti.

IŞİD'le mücadeleye zarar endişesi

Bölge devletlerinin yanı sıra, ABD ve birçok Batılı ülke de IŞİD'le mücadeleye zarar verme riskinden ve Irak'ı istikrarsızlaştıracak olmasından dolayı referanduma karşı çıkıyor.

Ancak 19 Eylül'de Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık toplantısında bir konuşma yapacak olan Netanyahu, 2014 yılında "siyasi bağımsızlığı" hakettiklerini söylemesi sonrası ilk kez Kürt devletine bu denli açık bir destek vermiş oldu.

Öte yandan Irak ile İsrail arasında diplomatik temas bulunmazken, İran ile Irak arasındaki yakın ilişkiler, İran’ı baş düşmanı olarak gören İsrail’i rahatsız ediyor.

İsrail ile Kürtler arasında ise 1960’lı yıllardan askeri, istihbarat ve ekonomik alanlarda gizli bir işbirliği bulunuyor.

Irak Meclisi harekete geçti

Salı günü toplanan Irak Meclisi, 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu yapılan bir oylamada reddetmişti.

Ancak IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumu gerçekleştirmekte kararlı olduklarını birçok sefer tekrar etti. Kürt Parlamentosu'nun perşembe günü yapılacak oturumda Irak Meclisi'nin kararına karşı resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

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Reuters,AP/ÇÖ,BÖ