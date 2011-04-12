-NETANYAHU'DAN 1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI TEL AVİV (A.A) - 12.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurtdışı seyahat harcamalarını çifte faturalandırdığına yönelik haberleri nedeniyle, İsrail'in Kanal 10 televizyonu ve iki muhabirine toplam 3,5 milyon şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) tutarında tazminat davası açtı. Netanyahu ve karısı Sara tarafından, Kudüs Bölge Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, iddiAlar, "acımasızca yapılmış, art niyetli karalamalar" olarak nitelendirildi. Kanal 10 tarafından geçtiğimiz hafta verilen haberlerde, Netanyahu'nun 2006 yılında ABD'ye yaptığı bir ziyaretin harcamalarını iki ayrı kaynaktan aldığı öne sürülmüştü. Netanyahular'ın avukatı David Şimron, davanın açılmasının ardından yaptığı açıklamada, iddiaları, "son 60 yılın en kötü iftiraları" olarak nitelendirdi. Kanal 10 daha önceki haftalarda da Maliye Bakanlığı döneminde ve milletvekili olarak kendisi ve karısının yurtdışı harcamalarının, yabancı şahıs ve kuruluşlarca karşılandığını; ayrıca Netanyah'nun kampanya bağışları konusunda 2005 yılında Devlet Başmurakıbına sunduğu raporda bağışların tutarını düşük gösterdiğini iddia etmişti. Netanyahu ve ailesiyle ilgili iddialar, günlerdir İsrail basınında geniş yer alıyordu. Netanyahu, konuyla ilgili ilk haberlerin yayınlanması sonrası, geçen ay sonunda hem Kanal 10 televizyonuna hem de Maariv gazetesine ayrı ayrı 1'er milyon şekellik (yaklaşık 294 bin dolar) tazminat davası açmıştı. Netanyahu, geçen hafta içinde yeni iddiaların gündeme gelmesiyle, Perşembe günü Almanya'da, Başbakan Angela Merkel ile yaptığı görüşmeden sonra iddialara cevap vermiş ve kendisine "siyasi nedenlerle" saldırıda bulunduğunu belirtirken, bir taraftan da böyle önemli bir toplantıda bu iddialara cevap vermek durumunda kalmasının üzücü olduğunu belirtmişti. Netanyahu, iddiaları yalanlarken, bir şekellik bile çifte faturalandırma olmadığını belirtip, "bu konudaki belgelerin de bunu apaçık gösterdiğini" vurgulamış ve iddiaları gündeme getirenlere karşı dava açacağını duyurmuştu.