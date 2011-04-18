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Dünya

NETANYAHU: ARAP BAHARI İRAN KIŞINA DÖNÜŞMESİN KUDÜS (A.A)

18 Nisan 2011 15:58

-NETANYAHU: ARAP BAHARI İRAN KIŞINA DÖNÜŞMESİN KUDÜS (A.A) - 18.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arap dünyasını sallayan geniş çaplı protesto hareketi "Arap baharı"nın bir "İran kışı"na dönüşebileceği uyarısında bulundu. Netanyahu, "Arap baharının bir İran kışına dönüşebileceğini" belirterek, görmeyi umduklarının, 1980'li yılların sonunda Doğu Avrupa'da komünist totaliter rejimlerin yıkılmasında olduğu gibi "1989 Avrupa baharı" olduğunu kaydetti. Yakın ve Ortadoğu'daki gelişmelerin Tahran tarafından kullanılması ve İran'da 1979'daki İslam devriminin buralarda tekrarlanması endişesi taşıdığını söyleyen Netanyahu, "Bu kaos döneminde, organize bir İslamcı grup devleti ele geçirebilir. Bu İran'da oldu, başka yerde de olabilir" dedi. Uluslararası koalisyonun Libya lideri Muammer Kaddafi karşısında muhalif harekete verdiği destek gibi bölgedeki diğer rejimlere uygulanan baskının aynısının İran'a uygulanması durumunda, barış ve ilerleme şansının doğacağını savunan Netanyahu, "İran çoktan Hamas sayesinde Filistin toplumunun yarısını ele geçirdi. İran rejimi düşerse, Hamas'ın da sırası gelir" diye konuştu.

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