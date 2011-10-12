-Netanyahu: Anlaşma Perşembe günü imzalandı TEL AVİV (A.A) - 11.10.2011 - İsrail ile Hamas arasında, kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit ve İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklulardan bir kısmının takası konusunda anlaşma her iki tarafça da doğrulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, takas anlaşmasının onaylanması amacıyla yapılan olağanüstü kabine kabine toplantısına girerken düzenlediği basın toplantısında, takas anlaşmasının, geçen hafta Perşembe günü konu başlıkları çerçevesinde imzalandığını belirtti. Anlaşmaya Hamas tarafından nihai onayın bugün verildiğini belirten İsrail Başbakanı, kabine toplantısına anlaşmanın nihai halinin sunulacağını kaydetti. İsrail Başbakanı, söz konusu takas anlaşmasının, İsrail'deki terör kurbanlarının ailelerini rahatsız edeceğini çok iyi bildiğini belirtirken, "Bazen zor ve acılı kararlar vermek gerekir. Bu da onlardan biri" dedi ve şöyle devam etti: "Gilad Şalit anlaşmasını şimdi yapmasaydık, bir daha yapamayabilirdik. Yapılabilecek en iyi anlaşma..." İsrail başbakanı, anlaşma çerçevesinde Şalit'in bir kaç gün içinde evine dönmüş olacağını da vurguladı. Netanyahu, takas anlaşmasının gerçekleşmesinde emeği geçen Almanya ve Mısır'a teşekkürlerini iletti. Verilen bilgilere göre, Şalit'in Mısır'a teslim edilmesi, bundan sonraki aşamada Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve ardından Gilad Şalit'in İsrail'e getirilmesi öngörülüyor. Bırakılması öngörülen 1000 Filistinli tutuklu arasında, El Fetih'in Tanzim liderlerinden, 5 kez ömür boyu hapse mahkum Mervan Barguti'nin de bulunduğu belirtiliyor. Şalit ve Filistinli tutuklulara ilişkin takas anlaşmasının, geçen hafta Londra merkezli El Hayat gazetesinde, "Filistinli ve Mısırlı yetkililerin, Alman arabulucu Gerhard Konrad'ın takas anlaşmasıyla ilgili olarak Kahire'de bulunduğu yolundaki haberleri yalanlamasının" ardından geldiğine de dikkat çekiliyor.