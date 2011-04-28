-NETANYAHU: "FİLİSTİN KİMİNLE BARIŞ İSTEDİĞİNE KARAR VERMELİ" TEL AVİV (A.A) - 27.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı ve El Fetih lideri Mahmud Abbas'tan, barış konusunda kendileri ile Hamas arasında bir seçim yapmasını istedi. Netanyahu, El Fetih ile Hamas'ın Kahire'de uzlaşma yolunda adım atmalarının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Filistin yönetimi, Hamas'la mı yoksa İsrail'le mi barış istediğine karar vermeli" dedi. Hamas'ın İsrail'i yok etmek istediğini belirten Netanyahu, Abbas'a "her iki barışa birden sahip olamazsınız" diye seslendi. Ynet haber sitesi de İsrail kabinesi üyelerinin, El Fetih ile Hamas arasında varılan ön anlaşmayı şaşkınlıkla karşıladıklarını duyurdu. Haberde siyasi kaynakların, bu anlaşmanın eylül ayında tek taraflı olarak Filistin devletinin ilanını hedefleyen ve Filistinli gruplar arasında birlik sağlayacağını göstermek isteyen Mahmud Abbas'ı güçlendireceğini ifade ettikleri aktarıldı.