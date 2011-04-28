T24 LogoT24 Logo
Dünya

NETANYAHU: "FİLİSTİN KİMİNLE BARIŞ İSTEDİĞİNE KARAR VERMELİ" TEL AVİV (A.A)

28 Nisan 2011 00:27

-NETANYAHU: "FİLİSTİN KİMİNLE BARIŞ İSTEDİĞİNE KARAR VERMELİ" TEL AVİV (A.A) - 27.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı ve El Fetih lideri Mahmud Abbas'tan, barış konusunda kendileri ile Hamas arasında bir seçim yapmasını istedi. Netanyahu, El Fetih ile Hamas'ın Kahire'de uzlaşma yolunda adım atmalarının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Filistin yönetimi, Hamas'la mı yoksa İsrail'le mi barış istediğine karar vermeli" dedi. Hamas'ın İsrail'i yok etmek istediğini belirten Netanyahu, Abbas'a "her iki barışa birden sahip olamazsınız" diye seslendi. Ynet haber sitesi de İsrail kabinesi üyelerinin, El Fetih ile Hamas arasında varılan ön anlaşmayı şaşkınlıkla karşıladıklarını duyurdu.  Haberde siyasi kaynakların, bu anlaşmanın eylül ayında tek taraflı olarak Filistin devletinin ilanını hedefleyen ve Filistinli gruplar arasında birlik sağlayacağını göstermek isteyen Mahmud Abbas'ı güçlendireceğini ifade ettikleri aktarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24