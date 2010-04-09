Netanyahu zirveye katılmıyor

T24- İsrail medyasında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun, Türkiye ve Mısır'ın zirvede İsrail'in nükleer silahları konusunu gündeme getirecekleri bilgisi üzerine zirveye katılmaktan vazgeçtiği belirtiliyor. İsrail'i zirvede Netanyahu'nun yerine Dan Merridor temsil edecek.



İsrail nükleer silahı olup olmadığını şimdiye kadar ne doğrulamış ne de yalanlamış durumda ve Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'na taraf ülkeler arasında bulunmuyor.



İsrailli bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Türkiye ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, İsrail'in Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'nı imzalaması çağrısında bulunmayı planladıklarını öğrenmesinin ardından, önümüzdeki hafta yapılacak olan nükleer güvenlik zirvesine katılmak üzere yapacağı Washington gezisini iptal etmeye karar verdi." dedi.



İsrail; Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore'yle birlikte Nükleer Silahsızlanma Anlaşması'na imza atmamış olan yalnızca dört ülkede biri.



Anlaşma, 189 ülke tarafından imzalanmış durumda.



İsrail radyosu, zirvede, İsrail'i Netanyahu'nun yerine İstihbarat ve Atom Enerjisi Bakanı Dan Merridor temsil edeceğini duyurdu.



Washington'da Pazartesi günü başlayacak ve iki gün sürecek olan nükleer güvenlik zirvesine 40'tan fazla ülke katılacak.



Gergin dönem

ABD Başkanı Obama ve Rusya lideri Medvedev, dün nükleer silah stoklarını neredeyse üçte bir oranında azaltacak olan anlaşmayı Prag'da imzaladılar.



Kilit önemdeki anlaşma, iki ülkenin stratejik nükleer savaş başlıklarını yüzde 25 ila 30 dolayında azaltmayı öngörüyor.



BBC'nin Washington'da bulunan muhabiri Kim Ghattas, Netanyahu'nun Washington ziyaretini iptalinin ABD-İsrail ilişkilerinin pek iyi olmadığı bir döneme rastladığına dikkat çekiyor.



Washington, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuyor.



Netanyahu'nun yakın danışmanlarının Obama'yı Orta Doğu politikalarından ötürü İsrail için bir "felaket" olarak nitelendirdiği de ileri sürülmüştü.



İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri de son dönemde gergin bir seyir izliyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında İran'ın nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken İsrail'i ima ederek uyarılarda bulunmuştu.



Erdoğan, " (İran'ın) nükleer enerjiyi sivil amaçlı kullanmaya hakları var. Bu bizim için de geçerli. Ancak gerçekleri de söylememiz lâzım. Bölgemizde nükleer silahlara sahip bir ülke var." demişti.



Bu ülkenin İsrail olduğunun ima edilmesi üzerine de Erdoğan, "Nükleer silahlara sahip bu ülke neden baskı altında tutulmuyor? İran'a baskı yapan ülkelere gelince, bunların nükleer silahı yok mu?" şeklinde konuşmuştu.



Erdoğan, İsrail'in Gazze operasyonlarına da tepki göstermiş, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Erdoğan'ı Venezuela lideri Chavez ve Libya lideri Kaddafi'ye benzetmişti.