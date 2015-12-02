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Dünya

Netanyahu: Zaman zaman Suriye'de faaliyet gösteriyoruz

"Çıkarlarımızın zarar görmemesi ve bize karşı yeni bir cephe oluşturulmaması için..."

02 Aralık 2015 00:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Çıkarlarımızın zarar görmemesi ve bize karşı bir cephe oluşturulmasını engellemek için Suriye'de zaman zaman faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Hürriyet'in İsrail radyosuna dayandırdığı haberine göre, Celile bölgesiyle ilgili Akka kentinde düzenlenen bir toplantıya katılan Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde İran'ın yeni bir cephe oluşturmasının engellendiğini savunarak, "Aynı şekilde Suriye'den Lübnan'a ölümcül silahların nakledilmemesi için de çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımızın zarar görmemesi ve bize karşı yeni bir cephe oluşturulmaması için Suriye'de zaman zaman faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ve Suriye topraklarındaki Rus güçleri arasında yaşanabilecek bir olayın önüne geçmenin önemli olduğunu ifade eden Netanyahu, taraflar arasında bu konuda koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

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