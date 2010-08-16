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Dünya

Netanyahu Yunanistan'a gitti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yunanistan'a resmi ziyaretinde siyasi ve ticari ilişkilerle, savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alınacağı bildirildi.

16 Ağustos 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün başlayacağı Yunanistan'a resmi ziyaretinde siyasi ve ticari ilişkilerle, savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alınacağı bildirildi. 


Reuters'ın haberine göre İsrailli ve Yunanlı yetkililer, söz konusu alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesinin, temasların gündeminde yer aldığını belirtirken, Netanyahu ile birlikte Yunanistan'a giden bir İsrailli yetkili, ''İki ülke ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma söz konusu'' dedi. 


İsrailli yetkili, Filistinlilerle aralarındaki diplomasinin de Yunanistan ziyareti sırasında ele alınacağını belirterek, ''Elbette İsrail, barış sürecinin nasıl ilerletileceği konusundaki fikirlerini de Yunanistan ile paylaşacak'' diye konuştu.  Bir Yunanlı yetkili ise Yunanistan'ın da, İsrail ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini belirtti. 


Her iki ülkenin yetkililerine göre gündemde turizm konusu ile, İsrail'in Yunanistan'daki sanayi yatırımlarının arttırılması da var. İsrail'in ayrıca Yunanistan ile daha yakın askeri işbirliği istediği kaydedildi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, ''Siyasal ve askeri  alanlarda daha yakın işbirliği olanaklarının oluşturulmasını istediklerini" belirtti.

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