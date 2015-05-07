Netanyahu yeni koalisyonu kurdu



İsrail'de parlamento seçimlerinden iki ay sonra yeni hükümet kuruldu. Anayasanın hükümeti kurmak için tanıdığı sürenin bitimine kısa bir zaman kala Başbakan Benyamin Netanyahu, sağ-milliyetçi Yahudi Evi adlı partiyle de anlaştı.

Ancak yeni koalisyon hükümetiyle dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Netanyahu, parlamentoda güçlü bir çoğunluğa sahip değil. Koalisyon partileri, parlamentoda 120 sandalyeden 61'ine sahip olacak.

Beş partili koalisyondan Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Bloku 30 sandalye, Yahudi yerleşimcilerin partisi Yahudi Evi 8, merkez sağdaki Kulanu Partisi 10, aşırı dinci Şas Partisi 7 ve Birleşik Tora Yahudiliği partisi de 6 sandalyeye sahip.

Yahudi Evi partisinin lideri Naftale Bennett'le ortak bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, koalisyonunun geniş bir uzlaşma zemini bulma amacıyla çaba göstereceğini belirterek "61 iyi, ancak 61'den daha fazlası daha iyi" diye konuştu.

Netanyahu koalisyon anlaşmasını dün akşam Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e de sundu. Netanyahu'nun hükümeti kurmak için çarşamba gününün bitimine kadar süresi vardı. Netanyahu bu süre içinde koalisyon kurmaya başaramasaydı, Rivlin'in hükümeti kurma görevini başka bir parti liderine vermesi gerekiyordu.

Ancak uzmanlar, zayıf bir çoğunluğa sahip olan hükümetin ömrünün uzun olmayacağı görüşünde. Maariv adlı gazete Netanyahu için "Askersiz general" nitelemesini kullanırken, bazı gazete yazarları da koalisyonun bu yıl sonuna kadar dağılabileceği tahmininde bulundu.