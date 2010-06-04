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Netanyahu ve Peres hakkında suç duyurusu

Mazlumder Trabzon Şubesi yöneticileri, İsrail'in cumhurbaşkanı ve başbakanı başta olmak üzere Gazze filosuna saldırı emrini veren yetkililer hakkında savcılığa suç duyur

04 Haziran 2010 03:00

T24- Mazlumder Trabzon Şubesi yöneticileri, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırı düzenleyen İsrail'in cumhurbaşkanı ve başbakanı başta olmak üzere saldırı emrini veren yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.


Trabzon Adliyesi önünde toplanan yöneticiler, Türk ve Filistin bayrağı açarak basın açıklaması yaptı.


Açıklamanın ardından Mazlumder Trabzon Şubesi yöneticileri, hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. 


Suç duyurusu dilekçesinde, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Genelkurmay Başkanı Gabi Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Meron ile gemiye saldırı emri veren diğer yetkililer hakkında, ''kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, hürriyetinden alıkoyma, işkence, mala zarar verme, deniz, demir yolu veya hava yolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, haberleşmenin engellenmesi'' suçlarından soruşturma ve kamu davası açılması istendi. 


Dilekçede, ayrıca bu kişilerin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

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