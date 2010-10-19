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'Netanyahu varsa ben yokum'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Atina'da gerçekleşecek olan Akdeniz İklim Zirvesi'ne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katılırsa, gitmeyeceğini söyledi.

19 Ekim 2010 03:00

 T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Atina'da gerçekleşecek olan Akdeniz İklim Zirvesi'ne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katılırsa, gitmeyeceğini söyledi.

  

Yunanistan'ın "Skai" televizyonuna konuşan Başbakan Erdoğan, "Mavi Marmara'ya düzenlenen silahlı müdahaleden gurur duyan bir Başbakan, görüşmek istemeyeceğim bir Başbakan'dır" ifadesini kullandı. 

 

Yunan televizyonunda dün yayınlanan röportajda Erdoğan ayrıca, "Sanırım İsrail Ortadoğu'da Türkiye gibi birçok önemli bir dostunu kaybetmek üzere" diye konuştu.

 

Erdoğan'ın onur konuğu olarak davetli olduğu "Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi" konulu zirve cuma günü Atina'da gerçekleşecek.

 

Yunan medyasında hafta sonunda çıkan haberlerde, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Erdoğan ve Netanyahu'yu söz konusu zirvede bir araya getirerek, Türkiye ve İsrail arasındaki buzları eritmeye çalıştığı bildirilmişti.

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