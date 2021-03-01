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Dünya

Netanyahu, Umman Körfezi'nde İsrail bayraklı gemide meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tuttu

İran, suçlamaları reddetti

01 Mart 2021 12:46

T24 Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü Umman Körfezi'nde İsrail bandıralı bir gemide meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tuttu.

Kan Radyo'ya konuşan Netanyahu, "Bu operasyon İran tarafından gerçekleştirildi. Bu çok açık" dedi.

Netanyahu, İran'a karşılık verip vermeyecekleri ile ilgili soruya direkt olarak cevap vermekten kaçınarak Tahran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesine ulaşmasını engelleyeceklerini söyledi. 

İran Dışişleri Bakanlığı suçlamayı reddederken, "Basra Körfezi'nin güvenliği bizim için çok önemli" diye konuştu. 

Pazar günü Umman Körfezi'nden Helios Ray isimli gemide kaynağı henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiş ve gemi tamirat için Dubai'de limana çekilmişti.

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