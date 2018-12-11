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Dünya

Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir “Hitler” diyor

Haaretz: Türk muhalifler rejimin onları nasıl ‘kaybetmeye' çalıştığını anlatıyor

11 Aralık 2018 12:54

T24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin ‘düzeldiğini’ ve ‘gelişme gösterdiğini’ espirili bir dille gündeme getirdiği iddia edildi.

Kişisel Twitter hesabında Channel 10 News’in deneyimli diplomasi muhabiri Barak Ravid’i kaynak gösteren Türkiye-İsrail uzmanı Profesör Louis Fishman, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şunları söylediğini aktardı:

“Türkiye’yle ilişkilerimizde bir ilerleme oldu. Erdoğan artık iki günde bir yerine sadece 6 günde bir bana ‘Hitler’ diyor.”

“Türk muhalifler rejimin onları nasıl ‘kaybetmeye’ çalıştığını anlatıyor”

Türkiye ile İsrail arasında bir süredir ‘dikkat çeken’ bir gerilim yaşanmazken, ülkenin önde gelen gazetelerinde Haaretz’ın bugünkü (11 Aralık) manşeti “Türk muhalifler rejimin onları nasıl ‘kaybetmeye’ çalıştığını anlatıyor” başlığını taşıyordu.

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