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Dünya

Netanyahu: Türkiye arabulucu olamaz!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'yle müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istemediklerini söyledi.

18 Ekim 2009 03:00

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'yle müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istemediklerini söyledi.

Kudüs ziyareti sırasında İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Türkiye'nin Suriye-İsrail görüşmelerine arabulucu olmasıyla iki ülke arasındaki gerilimin azalabileceğini söyledi.

Ancak İspanya Dışişleri Bakanı’nın bu önerisine Netanyahu'dan olumsuz yanıt geldi. Netanyahu, Türkiye'yi güvenilir bir arabulucu olarak görmediklerini belirtti ve Ankara'nın Suriye'yle İsrail arasında yeniden arabuluculuk rolüne girişmesine karşı olduklarını vurguladı.

Suriye-İsrail arasında Türkiye arabuluculuğunda yürütülen müzakereler, İsrail'in geçen Aralık'taki Gazze saldırısı nedeniyle durmuştu.

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