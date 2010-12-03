Netanyahu Türk uçaklarını ziyaret etti

T24

"Herkes Türk uçaklarını görüyor"

Netanyahu: İlişkilerin geliştirilmesine kapı açacak

Türk uçağını ziyaret etti



Erdoğan: İsrail'den taleplerimiz belli



Yangında 42 kişi öldü

10 bin dönüm orman yandı

10 ülkeden 24 uçak

NATO yardımını Türkiye organize edecek

Almanya: Türk uçakları bizim aracılığımızla gönderildi

10 personel ve gerekli söndürme malzemelerini taşıyan 2 uçak, saat 10.30'da Hayfa'daki Ramat David askeri hava üssüne indi. Uçaklar, İsrail makamlarıyla koordineli biçimde söndürme çalışmalarına başladı.Bu gelişmenin ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu, verdiği destekten dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Mavi Marmara krizinden sonra Netanyahu ile Erdoğan arasında gerçekleşen ilk temas olma özelliği taşıyan görüşmede, İsrail Başbakanı, “İki yangın söndürme uçağı gönderdiğiniz için sizlere minnettar olduğumu iletmek için aradım” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı, “Türk halkının ve sizin bu yardımınızın çok büyük ve anlamlı olduğunu belirtmeliyim. Şu anda herkes Türk uçaklarının yangını söndürmek için uçtuğunu görüyor, ben de görüyorum. Hem hükümetim, hem de halkımın minnettarlığını ifade etmek için sizi şahsen aramak istedim” dedi.Başbakan Erdoğan ise, Netanyahu’ya geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, “41 vatandaşınızın hayatını kaybetmesini üzüntüyle öğrendim. Bu afet karşısında insani ve İslami bir görev olarak yardım etmemiz gerekiyordu. Olayı öğrendiğim andan itibaren gerekli talimatları verdim. Millet olarak size başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralılar konusunda da her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yangın sönene kadar uçaklarımız ülkenizde kalacaktır” diye konuştu.İsrail kabinesinin olağanüstü toplantısına başkanlık eden Netanyahu, toplantı sırasında da, sonraki açıklamalarında da Türkiye'nin desteğini özellikle vurguladı ve teşekkür etti.İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin İsrail'deki yangında verdiği destek konusunda, "bunun, iki ülke ilişkilerinin iyileşmesine bir giriş olacağına emin olduğunu söylediğini" ifade etti.Netanyahu, "Bunun, uluslararası yardım çağrımıza verilen eşsiz karşılığı sembolize ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.Netanyahu, Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşme için, "Erdoğan'a, şu andaki bu önemli çabalar için müteşekkir olduğumuzu ve bunun, iki ülke ilişkilerinin iyileşmesine bir giriş olacağına emin olduğumu söyledim" dedi.Netanyahu ayrıca, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçaklarını Ramat David askeri üssünde ziyaret etti. Netanyahu uçaklardan birine bindi, Türk itfaiyecilere de bizzat teşekkür etti.Ankara'da gazetecilerin Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceğine yönelik sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan ise, "Bizim taleplerimiz belli. Bu değişmedikçe ilişkiler eskisi gibi olmaz" diye konuştu.Erdoğan, “Böyle bir olay nedeniyle geleceğe yönelik İsrail-Türkiye ilişkilerinde ne olur konusunda, Sayın Netanyahu bizi teşekkür için aradılar. Türkiye'nin böyle bir dönemde yaşadıkları bu yangın olayına karşı gösterdiği ilgi sebebiyle bunun geleceğe yönelik ilişkilerde de olumlu bir vesile teşkil etmesi taleplerini de telefonlarında ifade ettiler. Ama bizim biliyorsunuz bu konu ile o konuları birbirine karıştırmamak ve bizim taleplerimiz zaten belliydi. Bu talepler çözülmediği sürece münasebetlerimizin geçmişteki gibi olamayacağını da ifade etmiştik. Bu taleplerimizin bir kısmı yerine geldi, ama gelmeyen neydi? Gelmeyen de özür meselesi bir de tazminat konusu, bunların çözümü gerekirdi. Bunun halli geleceğe yönelik olumlu bir sürecin başlamasına vesile olabilir” dedi.Türkiye, 31 Mayıs'ta 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan filo baskını nedeniyle bozulan iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için İsrail’in özür dilemesini, tazminat ödemesini ve uluslararası bir soruşturmayı kabul etmesini şart koşuyor.İsrail’in 62 yıllık tarihinin en büyük yangını olarak tanımlanan olayda 42 kişi hayatını kaybetti. Hayfa’nın hemen yakınındaki Karmel dağlarında başlayan yangın hala devam ediyor.Bölgede alevlerin yayılması üzerine Hayfa Üniversitesi ile bazı oteller boşaltıldı, 500 mahkumun bulunduğu Damon Cezaevi tahliye edildi. İçerisinde yaklaşık 50 cezaevi gardiyanının bulunduğu bir otobüs alevlere yakalandı ve çoğu gardiyan 40 kişi diri diri yandı.Yangınla mücadele çalışmalarının sivil savunma ayağının başında bulunan Türk asıllı Rafael Sadi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "10 bin dönüm dolayında orman yandı ve binlerce dönüm daha tehlike altında. Yoğun rüzgar nedeniyle yangın deniz kıyısına, yerleşimlerin yoğun olduğu bölgelere ilerliyor" dedi. Yedek Yarbay Rafael Sadi, birkaç gün içinde yangının kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi.Sadi, dünden bu yana 13 bin dolayında kişiyi tahliye ettiklerini belirterek, Hayfa'nın Denya mahallesi ile banliyölerinden Tirat Karmel'in iki mahallesi, bir akıl hastanesi ile yaşlı bakım evinin tahliye edildiğini söyledi.Yangını İsrail tarihinin en büyük felaketi olarak tanımlayan Sadi, Türkiye'nin sağladığı destekten özellikle memnun olduklarını vurgulayıp, kendisinin de 1999'daki deprem felaketlerinde İsrail'in Türkiye'ye gönderdiği yardım ekibi içinde bizzat yer aldığını hatırlattı.Edinilen bilgiye göre yangın söndürme çalışmalarında yardımcı olmak üzere 10 ülkeden beklenen 24 uçağın bir bölümü, Türkiye'ninkiler de dahil olmak üzere İsrail'e ulaştı.Son verilere göre Türkiye, Rusya, Bulgaristan, İspanya, Güney Kıbrıs'tan ikişer, Yunanistan'dan 5, Fransa'dan 4, İngiltere'den 3, Hırvatistan ve Azerbaycan'dan birer uçağın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor. Ürdün ise 3 itfaiye ekibi gönderiyor.Bu arada İsrail Hava Kuvvetleri, yangın söndürme çalışmalarına katılan uçakların rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla Hayfa hava sahasını uçuşa kapattı.Öte yandan yangına NATO'nun yapacağı yardımı Türkiye'nin organize edeceği bildirildi.Öte yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın aracılığıyla Türkiye'nin, İsrail'in kuzeyindeki yangının söndürülmesine yardımcı olmak amacıyla 2 yangın söndürme uçağı gönderdiğini söyledi.Seibert bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Almanya'dan yangın söndürme uçağı istediğini, ancak Almanya'da sadece yangın söndürme helikopterleri bulunduğunu ve bunların yangın bölgesine gönderilmesinin çok uzun zaman alacağı düşüncesiyle Alman hükümetinin Türkiye'den İsrail'e yangın söndürme uçağı göndermesi isteğinde bulunduğunu belirtti.Türkiye'nin de bu isteği kabul ederek, bölgeye 2 uçak gönderdiğini ifade eden Seibert, söz konusu uçakların sabah saatlerinde yangın bölgesine ulaştığını ifade etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de Netanyahu'ya yangından ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bildirdiğini belirten Seibert, Merkel'in İsrail'e yardım vaadinde bulunduğunu, Almanya'nın bu ülkeye itfaiyeci donanımı ve özel yangın söndürücü malzeme göndereceğini sözlerine ekledi.Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a gönderdiği taziye mektubunda, yangında çok sayıda insanın ölümünden ve büyük maddi zararın meydana gelmesinden duyduğu üzüntüyü ileterek, Almanya'nın bu kötü gününde İsrail'in yanında olduğunu, Alman hükümetinin yangının söndürülmesine yardımcı olacağını belirtti.