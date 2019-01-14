Netanyahu, Suriye'ye hava saldırısını resmi olarak üstlendi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediğini ilk kez resmi olarak açıkladı.

İsrail Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, haftalık kabine toplantısından önce yaptığı konuşmada, daha önce yapmadığı bir şekilde, geçen cuma gününden bu yana Şam'daki bazı noktalara düzenlenen saldırıların sorumluluğunu resmi olarak üstlendi.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu 'İran'a ve Hizbullah'a ait' noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söyledi.

Netanyahu, “Son 36 saat içinde, hava güçleri Damascus Uluslararası Havalimanında bulunan İran silah depolarını ve silahlarını vurdu. Bu operasyon İran'ın Suriye'deki varlığına karşı hareketimizin kararlılığının bir göstergesidir” açıklamasını yaptı.

Netanyahu'nun bu açıklamasıyla, İsrail'in ilk kez Şam'daki bölgelere düzenlediği saldırının sorumluluğunu resmi şekilde itiraf ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Cumartesi günü Suriye devlet televizyonu SANA tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının birden fazla füzeyi başkent Şam’a doğru ateşlediği belirtilmiş ve bunların Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedilmişti.