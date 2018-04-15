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Dünya

Netanyahu: Suriye konusunda Trump'ın yanındayız

"Kimyasal silahla mücadele taahhüdü, beyanla sınırlı kalmadı"

15 Nisan 2018 10:35

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı düzenlediği operasyona destek geldi. Netanyahu, söz konusu harekâtla birlikte kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığının gösterildiğini ifade etti.

Netanyahu, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada "ABD'nin aldığı ve İngiltere ile Fransa'nın desteklediği karar, bu ülkelerin kimyasal silahla mücadele taahhüdünün beyanla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Beşar Esad, kitle imha silahlarını ele geçirme ve kullanma konusundaki sorumsuz çabaları, uluslararası hukuka saygısızlığı ve İran güçlerinin Suriye'de üs kurmasına izin vermesi nedeniyle Suriye'yi tehlikeye attığını bilmeli" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın kimyasal silah kullanımı ve yaygınlaştırılmasına karşı durma kararına İsrail'in tam destek verdiğini bir yıl önce açıkça belirttiğini hatırlatarak, bu konuda Başkan Trump'ın kararlılığında ve İsrail'in desteğinde bir değişme yaşanmadığını vurguladı.

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