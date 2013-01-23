İsrail'de seçim Netanyahu'nun, zafer sol partinin

İsrail'de dün yapılan seçimlerden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud birinci parti olarak çıkarken sol partiler oy patlaması yaşadı. Seçime katılma oranının ilk defa yüzde 66,6'ya ulaştığı belirtilen seçimlerde yeni kurulan merkez sol parti Yesh Atid 19 sandalye kazandı.

Seçimde, Likud- Beitanu 31, Yesh Atid 19, Labour 15, Shas 11, Ha Bayt Ha Yahudi 11, United Torah Judaism 7, Hatuah 6, Meretz 6, United Arab Taal 5, Hadash 4, Balad 3 ve Kadima 2 sandalye kazandı.

Herkesin askere gitmesi gerektiğini savunan, yolsuzluklar ile mücadele edeceğini seçim programına yazan, Yesh Atid partisinin 19 sandalye kazanması İsrail tarihinde ilk olarak sağ partiler ile sol partilerin meclisteki gücünü nerdeyse eşitledi.

Seçim sonuçlarını öğrenince parti merkezine geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sandıkların açılmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından Tel Aviv'deki partisi Likud'un genel merkezine, ortağı Avigdor Liberman ve parti kurmaylarıyla geldi.

Yerli ve yabancı yaklaşık 200 gazetecinin izlediği Netanyahu, kurulan özel platforma partililerin ''Bibi'' sloganları arasında çıktı. Uzun süre kürsüde partililer tarafından ayakta alkışlanan Netanyahu, daha sonra kürsüye geçti.

Sözlerine, ''İsrail demokrasisinden ve bu ülkeye başbakan olmaktan gurur duyuyorum'' diyerek başlayan Netanyahu, ''İsrail halkı başbakanlığa devam etmemi istiyor'' ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun konuşması sırasında ortağı Liberman'ın da hemen yanında beklemesi dikkati çekti.

İlk işimiz İran

Başbakan Netanyahu, partilerinin tüm ülkeyi kucakladığını belirterek, geniş yelpazeli bir hükümet kurmaktan yana olduğunu kaydetti. Netanyahu, İran ile ilgili olarak ise ''İlk işimiz İran'ın nükleer silah edinmesine engel olmak'' diye konuştu.

Bir grup partili, salonda eski koalisyon ortağı Şas partisi için ''Şas'la koalisyona hayır'' sloganı attı.

Netanyahu'nun bu slogana sessiz kalması, eski ortağı Şas'ın yine kurulacak yeni hükümet denkleminden uzak olmadığı şeklinde yorumlandı. Netanyahu, yarın hemen hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını ifade ederek, partililere hitaben, ''Artık eve gidip uyuyun çok yoruldunuz'' dedi.

Önceliğimiz başbakanlığı almak ardından ulusal birliği sağlamak

Netanyahu'nun ardından kürsüye gelen Liberman ise ''İlk işimiz önce başbakanlığı almak, ardından ulusal birliği sağlamak'' dedi.

Daha sonra tüm parti kurmaylarını kürsüye çağıran Netanyahu, birlikte İsrail ulusal marşını söyledi. Netanyahu, daha sonra salondan ayrıldı.

Sandıkların yarısının açıldığı seçimde oyların sayımı devam ederken, seçime katılım oranı yüzde 66,6 olarak açıklandı.