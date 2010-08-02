-NETANYAHU: SAKLAYACAK BİR ŞEYİMİZ YOK TEL AVİV (A.A) - 02.08.2010 - İsrail'in Mavi Marmara gemisine 31 Mayısta düzenlediği ve 9 Türkün ölümüne neden olan baskınla ilgili olarak, BM soruşturma komisyonuyla işbirliği yapma konusunda aldığı karar, İsrail Başbakanlığı tarafından da doğrulandı. Karar, Netanyahu başkanlığındaki Yediler olarak adlandırılan iç kabine toplantısında alınmıştı. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'u arayarak, İsrail'in BM soruşturmasına katılacağını bildirdi ve "Bizim saklayacak bir şeyimiz yok" dedi. Açıklamada, İsrail'in kararının, soruşturmanın yazıya dökülmüş dengeli ve adil bir yetki tanımı kapsamında yürütüleceğine ikna olmasının ardından alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, Netanyahu, Ban ile görüşmesi sonrasında, "İsrail'in saklayacak bir şeyi yok. Bunun tam aksi geçerli. Filoyu çevreleyen olayların tüm dünyada aydınlığa kavuşturulmasını sağlamak, İsrail Devleti'nin çıkarınadır" dedi. İsrail basınında, ABD'nin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un bu önerisini kabul etmesi için İsrail'e baskı yaptığı belirtiliyordu. İsrail ordu radyosu ise hükümetin, soruşturma komisyonuna katılacak muhtemel isimleri değerlendirdiğini bildirdi.