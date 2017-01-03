Netanyahu polise ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada emniyet yetkililerinin Netanyahu'ya 'iş çevrelerinden maddi destek alıp almadığını' sorduğu belirtildi.

Kudüs'teki evinde ifade veren Netanyahu, emniyet yetkililerinin gelmesinden önce basına yaptığı açıklamada bir kez daha suçsuz olduğunu söyledi.

Muhalefete de seslenen Netanyahu, "Parti yapmaya kalkışmayın. Hiçbir şey olmayacak, çünkü ortada hiçbir şey yok" diye konuştu.

İngilizce yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu'nun ifadesinin yaklaşık 3 saat sürdüğünü söyledi.

Netanyahu, hem İsrailli hem de yabancı işadamlarından binlerce dolar değerinde 'uygunsuz hediyeler' kabul etmekle suçlanıyordu.

Başbakan Netanyahu, dün koalisyonun büyük ortağı olan partisi Likud'un milletvekillerine seslendi ve "Basında birçok şey görüp duyuyoruz. Muhalefet kulislerinde ve televizyon stüdyolarında parti havası var. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var. İsrail devletini yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu'yu eleştiren muhalefet, ülkede art arda patlak veren yolsuzluk skandalları üzeri Başbakan'ın soruşturulması yönünde çağrılar yapıyor. Şu ana kadar doğrudan Netanyahu aleyhine başlatılmış bir soruşturma bulunmuyor.