Netanyahu: Özür konusunu inceliyoruz

T24 - İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail donanmasının geçen yıl 31 Mayıs'taki Mavi Marmara operasyonu ve bu operasyonda 9 Türk'ün ölümü nedeniyle Türkiye'den özür dilenmesi konusunu incelediklerini söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir İsrailli bakanlar arasında tartışılan özür dileme meselesini ilk kez Knesset'te (İsrail parlamentosu) konuşarak, özür ihtimalini dillendirdi ve konunun gündemde olduğunu söyledi.





İSRAİL HÜKÜMETİNİN ÖZÜR İKİLEMİ



Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Knesset Dışişleri ve Savunma Komisyonu'ndaki konuşmasında, "Özür dileyip dileme konusunu tartışıyoruz" dedi. Haberde, Netanyahu'nun özür dilenmesi konusunda İsrail hükümetinin karşı karşıya bulunduğu ikilemi ortaya koyduğu da belirtilip, Netanyahu'nun "Bu (özür) bir taraftan askerlerimizi koruyabilir ama diğer taraftan hukuk davalarını engellemez. Bu nedenle hala inceliyoruz" dediği aktarıldı.



Haberde, BM'nin Mavi Marmara olayını araştıran ve yayımlanması, 20 Ağustos'a ertelenen Palmer raporunda, operasyondaki İsrail askerlerinin aşırı güç kullandığının yer aldığı da hatırlatıldı.



İsrail'in geçen hafta özür konusunu değerlendirmek için toplanan Sekizler iç kabinesinde, sadece Türkiye'den özür dilenmesinden yana oldukları bilinen Savunma Bakanı Ehud Barak ve Likudlu bakanlardan Dan Meridor'un özre destek verdikleri ifade edildi.



Barak, geçen hafta Amerika'daki temasları sırasında da özür konusuna değinmekle birlikte, bunun İsrail ordusunun 31 Mayıs'taki operasyonu sırasında, varsa ortaya çıkan hatalar nedeniyle üzüntülerini bildirmek şeklinde olabileceği mesajını vermişti.



İsrail'in bir özre yaklaşmasında, 9 Türk'ün ölümü nedeniyle operasyonda yer alan subay ve askerlere karşı dava açılması endişeleri rol oynuyor.



