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Dünya

Netanyahu: Özür için 6 aya ihtiyacım var

Netanyahu'nun Türkiye'den özür dileyebilecek kadar elinin siyaseten güçlenebilmesi için Mavi Marmara raporunun açıklanmasının altı ay ertelenmesini istediği bildirildi.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'den özür dileyebilecek kadar elinin siyaseten güçlenebilmesi için Mavi Marmara raporunun açıklanmasının altı ay ertelenmesini istediği bildirildi.
 

İsrail'in Channel 2 televizyonu, Netanyahu'nun Amerikalı yetkilileri arayarak, Mavi Marmara raporunun altı ay daha ertelenmesi için BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'u ikna etmesini istediğini duyurdu.


Habere göre Netanyahu, Amerikalılara, raporun altı ay daha ertelenmesi halinde, hükümet içinde, sertlik yanlılarına karşı Türkiye'den özür dileyebilecek kadar siyaseten güçlü konuma gelebileceğini söyledi.


İsrail Hükümeti'nde, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Ehud Barak, Türkiye'den özür dilenmesine sıcak bakarken, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile Stratejik İşler Bakanı Moşe Ya'alon özür konusunda sert tutumlarıyla bilinen isimlerden.



'Netanyahu zaman kazanmaya çalışıyor'


Netanyahu'nun raporu erteleyerek, Lieberman-Ya'alon ikilisine karşı elini güçlendirmek için zaman kazanmaya çalıştığı iddia ediliyor.


Palmer Komisyonu tarafından hazırlanan BM'nin Mavi Marmara raporunun ilk olarak geçen Mayıs ayında açıklanması planlanmış ancak İsrail ve Türkiye'den gelen talepler üzerine bu tarihe kadar ertelenmişti.

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