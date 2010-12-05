Netanyahu: Övgüye layık adım Erdoğan’ın kararı

İsrail alevlerle boğuşmayı sürdürürken, Başbakan Netanyahu yardıma koşan Ankara’ya bir kez daha teşekkür etti: “Bu, büyük bir övgüye layık bir adım. Kararı Erdoğan’ın şahsen aldığını biliyorum. İsrail, Türk çabalarını takdir ettiğini göstermek için uygun bir yol bulacaktır.”



İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında perşembe günü çıkan ve en az 42 can alan yangın, uluslararası yardımlara rağmen kontrol altına alınamıyor. Yüksekliği 20 metreye ulaşan alevler 40 bin dönüm ormanı yok etti. Dün de bölgedeki iki yerleşim daha boşaltıldı, bir köy yandı ve tahliye edilen insan sayısı 17 bine çıktı. Kundaklama iddiasından vazgeçen yetkililer, Dürzi köyü Asfiya’nın girişinde piknik yapıp nargile içtiği ve ihmalkarlık sonucu yangına sebep olduğu şüphesiyle bir aileden iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bir hafta daha sürebilir

Ordusuna milyarlarca dolar ayıran İsrail’in yetersiz itfaiyesi eleştiri konusu. Yangının bir haftadan önce kontrol edilmesi zor görülüyor. İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Şimon Romeah, “Şu anda biz yangını değil, yangın bizi kontrol ediyor” dedi.

Başbakan Binyamin Binyamin Netanyahu ise “Yangını havadan söndürmekten başka çaremiz yok” ifadesini kullandı. Bu nedenle kendi elinde bulunmayan Kanada yapımı büyük yardım söndürme uçaklarına ihtiyaç duyan İsrail’in Başbakanı, telefon trafiğini sürdürüyor.



İsrail halkına huzur vermeli

Netanyahu, önceki gece yaptığı açıklamada da “Yardım çağrısına aldığımız uluslararası cevap olağanüstü. Dünyanın bize yardım gönderme isteği etkileyici ve bu durum İsrail vatandaşlarına huzur vermeli” dedi. Yunanistan ve Rusya’ya teşekkür eden Netanyahu, iki yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’yi de bir kez daha zikretti. Netanyahu, “Türkiye’den gelen yardım, çok büyük bir övgüye layık bir adım. Kararı Erdoğan’ın şahsen aldığını biliyorum. İsrail, Türk çabalarını takdir ettiğini göstermek için uygun bir yol bulacaktır” diye konuştu.



Elle dikilen ormanların yarısı gitti

Kül olan Karmel ormanları çam kaplıydı. Yangında şimdiden 40 kilometrekare orman yandı. Birçok ülke için bu küçük bir alan. Ancak sadece yüzde 7’si ağaçlarla kaplı olan İsrail’de, milli ormanların yaklaşık yarısına denk geliyor. İsrail ormanlarının tümü elle dikilmiş ağaçlardan oluşuyor. 1901’den beri ülkede 240 milyon ağaç elle dikildi. İsrail itfaiyesi her yıl yarısı kundaklama olmak üzere 1000 yangınla mücadele ediyor.



Filistinli itfaiyeciler de devrede

10 ülkeden 23 yangın söndürme uçağı, üç helikopter, üç itfaiye aracı ve 150 yabancı itfaiyeci dün itibariyle iş başında. Bu sayıların artması bekleniyor. Filistin Yönetimi’ne bağlı itfaiyeciler de bölgeye geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı arayıp teşekkür eden Netanyahu; İngiltere, İskandinav ülkeleri, Hollanda ve Belçika’dan da yardım istedi.

ABD Başkanı Barack Obama, uçak ve 45 ton köpük gönderiyor.



Üç uçak da Arnavutluk’a

Türkiye, Balkanlardaki sel felaketi üzerine devreye girerek yardım faaliyetleri başlattı. Arnavutluk tarafından, bazı şehirlerin su altında olması nedeniyle vatandaşların nakli için Türkiye’den tahliye helikopteri talep edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na ait biri arama kurtarma olmak üzere 3 adet s-70 Skorsky helikopteri dün Arnavutluk’a hareket etti. Ayrıca Kızılay tarafından hazırlanan bir TIR dolusu battaniye ve çadır gönderildi. 2 TIR yardım malzemesi de Karadağ’a yollanacak.





