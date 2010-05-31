Netanyahu operasyona destek verdi

T24 - İsrail'in yardım gemisini vurmasıyla dünya ayağa kalktı, saldırının doğrudan tarafı Türkiye'de Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ dış ziyaretlerini yarıda kesti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise 'Yardım filosuna yönelik operasyonların arkasındayız' diyerek saldırıya destek verdi.



İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı kanlı baskın gündemi alt üst etti. Saldırının doğrudan hedefi olan Türkiye, İsrail büyükelçisini çekme kararı alırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, Dışişleri Bakanlığı'ndan diğer bakanlara kadar kanlı baskın çok sert ifadelerle kınandı.



Güney Amerika gezisini sürdüren Başbakan Tayyip Erdoğan, Şili'deki programını yarıda kesip Türkiye'ye dönme kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da Mısır gezisini yarıda kesti. Türkiye, BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırdı.



İsrail cephesinden ise Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Kabine üyeleri saldırıdan yardım gemisini sorumlu tutarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kanlı baskına rağmen Kanada ve ABD'yi kapsayan gezisini sürdürmeye karar verdi. İsrail radyosu, Netanyahu'nun ülkeye döneceğini duyurmuştu ancak Başbakan'ın gezisine devam edeceği ortaya çıktı.





Beyaz Saray: Derin üzüntü duyuyoruz



ABD, kanlı baskının ardından ilk açıklamasını yaptı. Beyaz Saray, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu dile getirirken, olayın araştırıldığı belirtildi.





BM: Şoke olduk



BM Genel Sekreteri saldırı üzerine "şoke olduğunu" söyledi. Ban, İsrail'in bu kanlı saldırının nasıl olduğuna dair araştırma yaptıktan sonra acil olarak kamuoyuna açıklama yapacağını duyurdu.





AB soruşturma istedi



Avrupa Birliği (AB) saldırıyla ilgili İsrail makamlarının eksiksiz soruşturma açmasını istedi. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ise İsrail'in saldırısına tepki vermemeyi tercih etti. Avrupa Konseyi genel sekreterliği NTV'nin "Konu hakkında tepkiniz olacak mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdi.



Arap Birliği, saldırı üzerine yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.





İsveç İsrail Elçisini çağırdı



Yardım gemilerinde Türk milletvekili Mehmet Kaplan'la birlikte 11 vatandaşı bulunan İsveç, protesto için İsrail elçisini çağırdı. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, saldırıyı ''çok ciddi ve kabul edilemez'' olarak nitelendirdi.





Yunanistan tatbikatı iptal etti



Yunanistan, İsrail ile yapmakta olduğu hava tatbikatına son verdi. Yunan Hava Kuvvetleri, 25 Mayısta başlayan ve 3 Haziranda sona ermesi öngörülen ''Minoas 2010'' adlı tatbikatın bugün sona erdirildiğini duyurdu.



Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Druças ise, askeri operasyon için, ''Bu derecede şiddet haklı gösterilemez'' açıklamasını yaptı.



İsrail'in Atina Büyükelçisi ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsrail'in Atina Büyükelçiği önünde de bu akşam protesto gösterisi düzenlenecek, polisin elçilik binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor.



Yunan medyası, ilk belirlemelere göre bir Yunanlının da ağır yaralandığını duyurdu. Haberlerde, Yunan vatandaşının durumunun ciddi olduğu belirtildi.





İngiltere'de gösteriler yapılacak



Gemilerde İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor. Konvoyda İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İngiltere'de oturma izni bulunan İranlı, Iraklı ve Filistinlilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişinin gemilerde olduğu öğrenildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bugün Londra'da Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın önünde protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.





Sarkozy saldırıyı kınadı



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrail'in orantısız güç kullanmasını kınadı" ifadesi kullanıldı. Sarkozy, trajediye neyin yol açtığının derhal açığa çıkmasını istedi.





İtalya: Şoka uğradık



İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, "Gemiye saldırı bizleri şoka uğrattı" diye konuştu.





İspanya sert diller kınadı



AB Dönem Başkanı İspanya da saldırıyı sert dille kınadı. İspanyol hükümetinin AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekteri Diego Lopez Garrido, "Gerek İspanya, gerekse dönem başkanı olarak AB adına bu saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. İspanya Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'in Madrid büyükelçisini izahat için acil Dışişleri Bakanlığına çağırdık" dedi.





Hollanda şaşkınlık içinde



Hollanda, uluslararası yardım filosuna yapılan saldırı için İsrail büyükelçisinden "açıklama" yapmasını ve bir soruşturma açılmasını istedi.



Hollanda Dışişleri Bakanı Maxime Verhagen, "Bu kadar kişinin ölmesinden büyük şaşkınlık duydum. Hollanda, bunun nasıl meydana geldiğini belirleyecek açık bir soruşturma başlatılmasını istiyor" dedi.





N orveç: Kabul edilemez



Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg ise, saldırıyı kabul edilemez bulduklarını açıkladı. Stoltenberg, İsrail'in Oslo büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını duyurdu.



Stoltenberg, "Koşulları ne olursa olsun sivil yardım görevlilerine karşı askeri saldırı düzenlemek kabul edilemez, filoda 3 Norveçli bulunuyordu, akıbetleri bilinmiyor" dedi.





Rusya: Uluslararası hukuk normlarının net bir ihlali söz konusu





Rusya, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı yazılı açıklamada, Moskova'nın insani yardım amacıyla oluşturulan filoda bulunan insanların öldürülmesinden ve yaralanmasından büyük endişe duyduğu ve bu olayı kınadığı belirtildi.





Açıklamada şöyle denildi:





"Yaşananların tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Hiçbir hukuki neden olmadan sivil insanlara karşı silah kullanılmasının ve açık denizlerdeki gemilere el konulmasının, uluslararası hukuk normlarının çok net bir ihlali olduğu son derece aşikardır.





Bu olayı aynı zamanda, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukasının acil olarak kaldırılması, Gazze halkının insani ve sosyal durumunun iyileştirilmesi için gerçek adımların bir an önce atılması gerektiğinin ispatı olarak görmekteyiz."





En sert tepki İran'dan



İran, kanlı baskını "vahşice ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "Bu saldırı gücün değil, zaafın göstergesidir" sözleriyle kınadı.



"Siyonist İsrail rejimi daha ne yapmalı ki, insan hakları savunucuları rahatsız olsun" diyen Ahmedinejad, İsrail yanlılarına hitaben, "Geleceğin dünyasında saygın yer edinmek istiyorsanız bu rejimi desteklemekten vazgeçin. Bu profesyonel katilleri desteklemeye devam edecek olursanız emin olunuz ki bölge halkları gününüzü karartmakla kalmayacak, tüm kapıları ebedi olarak yüzünüze kapatacak" ifadesini kullandı.





