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Dünya

Netanyahu'nun planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti iptal oldu

11 Mart 2021 16:05

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan seyahatini iptal etti. İptalin gerekçesi olarak Ürdün'le uçuşun yol haritası konusunda anlaşmazlıklar gösterildi.

Haaretz'de yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'yle İsrail'in diplomatik ilişkileri normalleştirmesinin ardından ilk niteliği taşıyacak seyahat dördüncü kez iptal edilmiş oldu. 

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, BAE ziyaretinin iptal edilmesinin nedeni Ürdün'le güvenlik konusunda yaşanan anlaşmazlık oldu. Ürdün'den uçuş onayı geldiğinde ise İsrail, BAE ziyaretini iptal etmişti. 

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