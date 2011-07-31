-NETANYAHU MÜSLÜMANLARI KUTLADI TEL AVİV (A.A) - 31.07.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ramazan ayı dolayısıyla ülkesindeki ve dünyadaki Müslümanları kutladı. Youtube'a da yüklenen video mesajında Netanyahu ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı derhal ve önkoşulsuz olarak görüşmelere geri dönmeye çağırdı ve "Arap Baharı" devrimler dizisine uygun olarak tüm Ortadoğu'da demokrasi ve barış dileğinde bulundu. İsrail Başbakanı, "demokrasiye yabancı olmayan İsraillilerin, özgürlüğe özlem duyan bölge halklarına ışık tutabileceğini" de belirtti.