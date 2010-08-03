-NETANYAHU, MÜBAREK VE KRAL ABDULLAH'A ÇAĞRIDA BULUNDU TEL AVİV (A.A) - 03.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün sabah İsrail'in güneyindeki Eylat ve Ürdün'ün Akabe kentlerine yapılan roket saldırılarıyla ilgili olarak Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Ürdün Kralı Abdullah ile birer telefon görüşmesi yaptı. Netanyahu'nun her iki liderle yaptığı görüşmede, hem İsrail hem de Ürdün'de masum sivilleri hedef alan bu terör saldırılarının barış sürecini sabote etme amacı taşıdığını belirterek, tüm bölge ülkelerinin terörle mücadele etmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi. Öte yandan, Hamas örgütü, İsrail ve Ürdün'e yönelik roket saldırılarıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Hamas'ın üst düzey liderlerinden Salah El Bardavil, Hamas'ın da bu işin içinde olabileceği yolundaki iddiaların İsrail kaynaklı olduğunu belirterek, İsrail'i Gazze Şeridi'ne saldırı için bahane aramakla suçladı. El Bardavil bir Filistin haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hamas Hareketi olarak biz, Filistin halkının başına yeni bir savaş açmak istemiyoruz. Düşman füzeleri bizim atmadığımızı biliyor. Bu füzeler ancak İsraillilerin elinde olduğunu duyduğumuz füzeler. Gazze'den atılmadılar" dedi. İsrail'in ordu radyosunda konuşan bir yedek general, Hamas'ın Müslüman Kardeşler Örgütüne, belki de Global Cihad'a katıldığını öne sürüp, "Onların amaçları İsrail'e zarar vermek" diye konuşmuştu. Eylat ve Akabe'ye dün sabah yapılan roket saldırılarını henüz hiçbir grup üstlenmedi.