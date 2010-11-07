-NETANYAHU, MÜBAREK İLE GÖRÜŞECEK TEL AVİV (A.A) - 11.07.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Salı günü Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüşecek. Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Bu, bir yıl içinde beşinci görüşmemiz olacak" dedi ve Filistin Yönetimiyle doğrudan görüşmeleri ilerletme yolunda birlikte çalışma umudunu dile getirdi. İsrail Başbakanı, geçen Salı günü de Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmiş, iki lider İsrail ile Filistinlilerin yüz yüze görüşmelere en kısa zamanda geçmeleri konusundaki temennilerini dile getirmişti. Taraflar halen, Obama'nın Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell aracılığıyla dolaylı görüşmelerde bulunuyor.