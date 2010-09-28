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NETANYAHU, LİEBERMAN'IN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ TEL AVİV (A.A)

28 Eylül 2010 22:11

-NETANYAHU, LİEBERMAN'IN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ TEL AVİV (A.A) - 28.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın sözlerinin İsrail'in tavrını temsil etmediğini söyledi. Netanyahu'nun makamından yapılan yazılı açıklamada, Lieberman'ın BM'deki konuşmasına atıfta bulunularak, ''Lieberman'ın İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümüne ilişkin söyledikleri, İsrail hükümetinin tavrını temsil etmemektedir'' ifadesi kullanıldı. Lieberman, İsrailliler ile Filistinliler arasında bir anlaşma imzalanmasının onyıllar alabilme riski taşıdığını bildirmiş ve ''Filistinliler ile kalıcı bir barış anlaşması arayışındayken anlaşmazlığın gerçek kökenlerini ele almamız gerek. Aslında öncelikle İran meselesini çözmemiz gerektiğini anlamak lazım'' demişti.

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