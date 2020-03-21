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Dünya

Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle İsrail'de on binlerce kişi ölebilir

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu

21 Mart 2020 23:34

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir" dedi.

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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