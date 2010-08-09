-NETANYAHU KOMİSYONA İFADE VERDİ KUDÜS (A.A) - 09.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya düzenlenen baskını soruşturan İsrail komisyonuna ifade verdi. Netanyahu, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Jacob Turkel'in başkanlık ettiği, iki de yabancı gözlemcinin bulunduğu komisyondaki ifadesinde, Türkiye'nin, uyarıları ve baskından günler önce "en üst düzeyde" yapılan çağrılarını gözardı ettiğini öne sürdü. Komisyona ifade veren ilk tanık olan Netanyahu, "başbakanlık olarak, 14 Mayıstan itibaren Türk hükümetinin en üst düzey makamlarıyla temas kurduklarını" söyledi. Netanyahu, "bu görüşmelerin, Marmara filosuyla karşı karşıya gelmeyi engellemek amacıyla yapıldığını, temaslarının, filonun Gazze sahili açıklarına varmasından öncesine kadar sürdüğünü" belirtti. İsrail Başbakanı, "sürekli diplomatik çabalarına rağmen, Türk hükümetinin Mavi Marmara'nın deniz ablukasını ihlal etme girişimini engellemediğini" iddia ederek, "(Türkiye'nin), aktivistlerle İsrail arasında çatışma ihtimalini çıkarlarıyla çatışan bir durum olarak görmediği ortaya çıkıyor" dedi. İsrail devleti ve Savunma Güçlerinin, uluslararası yasalar çerçevesinde hareket ettiğini öne süren Netanyahu, "Başbakan olarak Hamas'ın İsrail'in varlığına bir tehdit olduğunu gözardı edemem" diye konuştu. Netanyahu, İsrail'in, Hamas'a silah sevkıyatını önlemek için gerekli olduğunda ısrar ettiği ablukanın ihlal edilmesine izin veremeyeceğini söyledi. Netanyahu'nun sözcüsü Nir Hefetz de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu soruşturmanın İsrail karşıtı olmadığını ve BM İnsan Hakları Komisyonunun Yargıç Richard Goldstone'un başkanlık ettiği Gazze soruşturmasına benzemediğini ifade etti. İsrail, 2008 sonunda İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili soruşturmayı yürüten Goldstone'la işbirliği yapmayı reddetmişti.