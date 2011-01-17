-NETANYAHU: KOALİSYON GÜÇLENDİ TEL AVİV (A.A) - 17.01.2011 - İsrail İşçi Partisi lideri ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın beklenmedik bir şekilde dört arkadaşı ile partisinden ayrılıp, İsrail Parlamentosunda yeni bir grup oluşturması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından olumlu karşılandı. Netanyahu, ''Barak'ın partisinden ayrılması, koalisyon hükümetini daha da güçlendirmiştir'' dedi. Netanyahu, konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistinliler'in ve bütün dünyanın, bu hükümetin bir kaç yıl daha işbaşında olacağını ve barış için bu hükümetle müzakere yapılması gerektiğini bildiklerini ifade etti. Netanyahu'nun yardımcılarından biri de İsrail radyosuna, Barak'ın İşçi Partisinden ayrılmasının Netanyahu Hükümetine daha rahat çalışma imkanı sağlayacağını belirtti, Netanyahu'nun, Barak'ın bu sabah açıkladığı bölünme kararından tamamen haberdar olduğunu dile getirdi. Netanyahu'nun yardımcısı, ''Sonuçta, bu hareket, hükümette istikrarın sağlanmasına hizmet edecek. Ve böylece, biz de barış sürecinin güçleneceğini umuyoruz'' dedi. İsrail Anamuhalefet Partisi Lideri, Kadima Partisi Başkanı Tzipi Livni, bu günün, Netanyahu hükümeti için kötü bir gün olduğunu belirtirken, ''Ama inanıyorum ki İsrail için de bir ümit günü olmuştur'' diyerek, erken seçime gidilmesini istedi. Parlamentonun sağ kanat partilerinden, Ulusal Birlik-Ulusal Dini Parti üyesi Arye Eldad, Barak'ın kararının ''çözümün sadece yarısı'' olduğunu ifade ederek ''İşçi Partisinin parçalanması, bu savaşın sadece yarısıdır. İkinci yarısı, Barak'ın siyasi kariyeri tamamlandığında gerçekleşecektir'' dedi. Meretz Partili İlan Gilon ise İşçi Partili bakanları Meretz'le birleşmeye ve bir ''sosyal demokrat, siyonist hareket oluşturmaya'' çağırdı.