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Netanyahu-Juncker görüşmesi neden iptal edildi?

Netanyahu'nun geri dönüşüne resmi olarak "kötü hava koşullarının" sebep olduğu belirtilirken, Başbakan'ın "aradığını bulmadığı" için İsrail'e erken döndüğü iddia edildi

11 Aralık 2017 22:22

İsrail’in başkentini Kudüs’e taşıma önerisi Avrupa Birliği tarafından reddedilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel ziyaretini beklenenden önce sonlandırdı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’la görüşmesi beklenen Netanyahu’nun erken dönüşü Türkiye medyasında “aradığını bulamamak” olarak nitelendirilirken, yapılan resmi açıklamalarda kötü hava şartları gerekçe gösterildi. 

Avrupa Komisyonu başsözcüsü Margaritis Schinas, Netanyahu'nun programındaki değişiklikle ilgili olarak, “Görüşme kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi. İsrail’deki bazı önemli oylamalara katılması gereken Başbakan, Brüksel’den erken ayrılmak zorunda kaldı” açıklamasında bulundu. İsrail Büyükelçiliği’nin AB sözcüsü Idit Rosenzweig Abu da, “Ne yazık ki, kötü hava şartları nedeniyle Başbakan programını değiştirmek zorunda kaldı” diye konuştu.

Brüksel’deki Zaventem Havalimanı’nda kötü hava şartları nedeniyle 50 uçuş iptal edilirken, 90’dan fazla uçuşta da gecikme yaşandı.

"Netanyahu'ya soğuk duş"

Türk medyasında ise Netanyahu’nun İsrail’e planlanandan erken dönmesinin sebebi olarak AB ülkelerinin Kudüs kararı gösterildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Netanyahu görüşmesinden sonra yaptığı, "Netanyahu beklentilerini başka ülkeler için koruyabilir. AB bu yönde adım atmayacaktır. Dışişleri bakanları Netanyahu'ya AB'de Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak, iki devletli çözüm konusunda tam bir birlik olduğunu bizzat göstermiş oldu” şeklindeki açıklamaları “soğuk duş” yorumlandı.

 


 

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