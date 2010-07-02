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Dünya

Netanyahu: İsrail Türkiye'den özür dilemeyecek

Netanyahu, "İsrail'in Türkiye'den özür dilemeyeceğini" bir kez daha yineledi.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 31 Mayıs'ta Gazze yardım gemilerinden Mavi Marmara'ya düzenlediği saldırıyla ilgili, "İsrail'in Türkiye'den özür dilemeyeceğini" bir kez daha yineledi.

İsrail'in devlet televizyonundaki söyleşisinde Netanyahu, "Askerlerimizin neredeyse bir güruh tarafından katledilmeye çalışıldığı bir durumda İsrail'in özür dilemesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Netanyahu, bu nedenle de gemi saldırısı sırasında zarar görenlerin herhangi bir biçimde tazmin edilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti ve "Bununla birlikte, biz olayda insan hayatının kaybından dolayı üzüntü duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer'in görüşmesine de değinen Netanyahu, Ben Eliezer'in kendisine Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşme ihtimalinden bahsettiğinde, kendisine "git ve görüş" dediğini belirterek, "Önemli olan görüşmenin gerçekleştirilmesiydi. İsrail ve Türkiye için iyi olan, ilişkilerin daha kötüye gitmesinin önlenmesi için yapılan çabadır" diye konuştu.

Netanyahu, toplantının yapılmasından sonra içeriği ile ilgili ortaya atılan iddialar konusunda da "bu açıklamaların toplantıda olan bitenlerle bir ilgisinin bulunmadığını" belirtti.


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