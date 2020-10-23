Netanyahu: İsrail heyeti yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sudan ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı kapsamında, İsrail heyetinin yakında Hartum yönetimiyle bir araya geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından düzenlediği basın toplantısında Netahyahu, "İki ülke arasında iş birliğini başlatmak için bir İsrail misyonu, yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek" dedi. Netanyahu, iki ülke makamlarının tarım ve ticaret dahil olmak üzere birçok alanda iş birliği konularını ele alacağını kaydederek, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’a ilişkilerin normalleştirilmesi kararları için teşekkür etti.