Netanyahu, İsrail'e ulaşan ilk Koronavirüs aşılarıyla ilgili "Japonların Pearl Harbor'u bombaladığı an gibi" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye ilk Koronavirüs aşısı dozlarının ulaştığı anı "Japonların Pearl Harbor'u bombaladığı" ana benzettiğini söyledi.

Times of Israel'de yer alan habere göre, 2020'nin Aralık ayında ilk Koronavirüs aşısı alan ülkelerden biri olan ve dünyadaki en hızlı aşılama programlarını gerçekleştiren İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarını tebrik ettiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmada Netanyahu, "Aşı dolu dev konteynerların bulunduğu uçakların indiği an, başbakanlığımın tüm yıllarının en heyecan vericilerinden biriydi çünkü bunun, aşağı yukarı Japonların Pearl Harbor'u bombaladığı an gibi, sonun başlangıcı olduğunu hissettim" dedi.

Japonya'nın 7 Aralık 1941 yılında Pearl Harbor deniz üssüne yaptığı saldırıda 2 bin 300'den fazla ABD'li asker ve sivil hayatını kaybetmişti. Saldırı, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan gelişme olarak değerlendirilmişti.