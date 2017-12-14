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Deutsche Welle

Netanyahu: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararından etkilenmedim

İstanbul'da toplanan İİT, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarka tanıma kararı almıştı

14 Aralık 2017 00:28

İstanbul'da toplanan ve Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirgesine yanıt veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Müslüman devletlerin bu açıklamasından "etkilenmediğini” söyledi.

Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde konuşan Netanyahu, "Filistinliler için gerçekleri kabul etmek ve radikalleşme için değil, barış için hareket etmeye başlamak iyi olacaktır” ifadesini kullandı.

"Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösteriyoruz"

İsrail Başbakanı "Kudüs'le ilgili bir diğer gerçeği de kabul etmek gerek: Bu kentin sadece İsrail'in başkenti olduğunu söylemiyoruz, aynı zamanda Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösterdiğimiz hususunda ve bunu tüm Ortadoğu'da yapan tek ülke olduğumuzda ısrar ediyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Nihai olarak "hakikatin kazanacağını” kaydeden Netanyahu, birçok ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliklerini bu kente taşıyacaklarını söyledi.

İİT'den ortak bildiri

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımalarını açıklamasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bugün İstanbul'da toplanan İİT'nin bildirgesinde ABD yönetimi eleştirimiş ve Başkan Donald Trump'tan kararını geri alması talep edilmişti.

Müslüman nüfuslu 57 ülkenin üyesi olduğu İİT'nin bugünkü olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde ABD'nin Kudüs kararının reddedildiği ve kınadığı ve hukuken de hükümsüz olduğu ilan edilmişti.

Bildiri, Kudüs'ün statüsüyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1980 ve 2016 yıllarındaki 478 ve 2334 numaralı kararlarına atıfla, ABD'nin attığı adımın kalıcı barış sürecinin ve kentin nihai statüsünün temellerini teşkil eden maddeleri ihlâl ettiğine kanaat getirmişti.

İİT üyesi devletler aynı zamanda ABD yönetimini, "bu yasadışı beyanın geri çekilmemesinden doğacak tüm sonuçlardan bütünüyle sorumlu tuttuğunu” kaydetmişti.

ABD'nin Kudüs kararına uluslararası toplum tepki gösterirken, İsrail dışında şu ana kadar destek veren devlet olmadı.

AFP/dpa/ÇÖ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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