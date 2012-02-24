T24 LogoT24 Logo
Dünya

Netanyahu: İran'la gerilimi arttırmayın

Netanyahu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada, bakanlara kısa mesaj gönderilerek, izinsiz basına konuşmamaları konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

24 Şubat 2012 21:59

 

T24  - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesini 5 Mart'ta Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi İran'la ilgili gerilimi artırıcı demeçler vermemeleri konusunda uyardı.
 
Netanyahu, nükleer tesislerde çalışan İranlı bilimadamlarının öldürülmesinden sonra da bakanlarına benzer talimat vermişti.
 
Bu arada İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun Amerika gezisi öncesi, İsrail'in işgali altında bulundurduğu tüm yeni yerleşim birimlerinin yapımını durdurma kararı aldığını bildirdi.
 
ABD'de Barack Obama yönetiminin rahatsız olduğu konuların başında yeni yerleşim birimlerinin inşaatları geliyor.
 
 
 

ETİKETLER

Netanyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24