Netanyahu: İran'la gerilimi arttırmayın

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesini 5 Mart'ta Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi İran'la ilgili gerilimi artırıcı demeçler vermemeleri konusunda uyardı.

Netanyahu, nükleer tesislerde çalışan İranlı bilimadamlarının öldürülmesinden sonra da bakanlarına benzer talimat vermişti.

Bu arada İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun Amerika gezisi öncesi, İsrail'in işgali altında bulundurduğu tüm yeni yerleşim birimlerinin yapımını durdurma kararı aldığını bildirdi.

ABD'de Barack Obama yönetiminin rahatsız olduğu konuların başında yeni yerleşim birimlerinin inşaatları geliyor.