Netanyahu 'İran'ı konuşmak' için Obama'yı ziyarete gidiyor!

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın İran konusunu ele almak için 5 Mart'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşeceği açıklandı. Öte yandan ABD'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail hükümeti İran'a karşı saldırgan tavrını devam ettiriyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın, "Ülkesinin İran'ı vurma kararını kendisinin alacağı" açıklamasının ardından ABD telaşa kapıldı. Bu aşamada İran'a bir saldırı düzenlenmesine karşı çıkan Obama yönetimi, diplomatik bir atak başlatarak Tel Aviv'i "İran'a saldırma" konusunda ikna etmeye çalışıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon'un Tel Aviv'i ziyaretinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ABD'ye gidecek. İsrail Savunma Bakanı Barak'ın ardından Başbakan Netanyahu'nun Washington'da İran konusunu ABD Başkanı Barack Obama ile masaya yatırması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Ziyaret ABD ve İsrail arasındaki sıkı diyalog ve İsrail'in güvenliği konusundaki sarsılmaz inancımızın göstergesi" denildi.

Netanyahu rahatsızlığını Obama'ya iletti

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıya karşı çıkması konusundaki rahatsızlığını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon araclığıyla Obama yönetimine iletti.

'İran'ın tüm tesislerine ulaşamaz'

ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırı düzenleme ve İran'ın nükleer silah geliştirmesini muhtemelen bir kaç yıl geciktirme yeteneğine sahip olduğunu ancak tam olarak ortadan kaldırmasının zor olduğunu belirtmişti. Dempsey olası bir saldırıda İsrail'in İran'ın tüm nükleer tesislerine ulaşabilmesinin de zor olduğunu vurgulamıştı.

İran: Tehlike anında saldırırız

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ülkenin ulusal çıkarlarının tehlikeye girmesi halinde, önleyici saldırıdan kaçınılmayacağı belirtildi. Genelkurmay Başkan yardımcısı Muhammed Hicazi, "İran böyle bir durumda düşman ülkenin harekete geçmesini beklemeden saldırıya geçerek önlem alacak" dedi.