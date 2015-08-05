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Dünya
Deutsche Welle

Netanyahu İran'a karşı destek arıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı ABD'li Yahudilerin desteğini istedi.

05 Ağustos 2015 11:20


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün akşam bir grup ABD'li Yahudi kuruluşu tarafından düzenlenen düzenlenen online tartışmaya katıldı. İran'la varılan uzlaşmayı savaşa engel olmak amacıyla eleştirdiğini belirten Netanyahu, "Emin olun bu anlaşma savaşa neden olacak" dedi. Netanyahu, Tahran'la uzlaşmanın bölgede nükleer silahlanma yarışına neden olacağını ileri sürdü. İsrail Başbakanı, Obama ile kişisel ilişkilerinin gelişmelerde herhangi bir rol oynamadığını vurguladı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın İran ile vardığı anlaşma İsrail'in tepkisine neden olmuştu. ABD Başkanı Barack Obama'nın İran ile varılan uzlaşmaya desteğini açıklamasından sonra gözler Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan ABD Kongresi'ne çevrildi. Kongre'nin ABD Başkanının Pazar gününe kadar onayına sunacağı anlaşmayı incelemek için 60 günlük bir süresi bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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