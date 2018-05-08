Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran\'ın Akdeniz\'deki her ülke için bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü ve bu saldırganlığı önlemenin herkesin yararına olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Güney Kıbrıs\'ta katıldığı doğalgaz zirvesinin ardından İran ile ilgili açıklama yaptı. Netanyahu, Tahran rejiminin her gün açık biçimde İsrail\'in yıkımı, dünya üzerinden silinmesi için çağrı yaptığını öne sürdü. \"İran şimdi Suriye\'de yok edilmemiz için bize karşı kullanılacak çok tehlikeli silahlar yerleştirmeyi planlıyor\" diye konuşan Netanyahu, \"Sanırım bu saldırganlığı önlemek herkesin yararınadır\" dedi. Netanyahu, şunları kaydetti:

\"İran gemi ve denizaltıları için Akdeniz\'de askeri deniz üsleri kurmak istiyor. Bu hepimiz için açık bir tehdittir. Herkes İran\'ın kötü niyetlerini biliyor, herkes İsrail\'in meşru müdafaa haklarını kabul ediyor.\"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise İsrail Başbakanı\'na desteğini ifade etti. Çipras, \"İran\'la nükleer silahlarla ilgili anlaşmanın olası iptalinin kimseye yarar sağlamayacağını\" söyledi.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de İsrail devletinin var olma hakkının baltalanması veya tehdit edilmesine yönelik herhangi bir çabanın akla sığmaz olduğunu ve hoş görülemeyeceğini ifade etti.



FOTOĞRAFLI