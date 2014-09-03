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Dünya

Netanyahu: İnsanlığın düşmanlarına karşı savaşıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sadece İsrail için savaşmadıklarını terör üreten rejimlerden destek alan birçok örgütle savaştıklarını söyledi

03 Eylül 2014 02:55

İsrail Başbakanı Netanyahu, "insanlık düşmanı" olarak nitelendirdiği Hamas, Hizbullah, El-Kaide ve IŞİD gibi örgütlerle savaştıklarını söyledi.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünü "insanlığın düşmanı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada "Biz, sadece İsrail için savaşmıyoruz bilakis insanlık düşmanı Hamas, Hizbullah, El-Kaide ve IŞİD'in yanı sıra İran gibi terör üreten rejimlerden destek alan birçok örgütle savaşıyoruz. İnanıyorum ki bu durum tüm medeni ülkeler için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

 

ABD'ye teşekkür etti

 

ABD yönetimi ve halkına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Netanyahu, şunları kaydetti: "İnsanlığın düşmanlarına karşı savaşında İsrail ile ABD aynı çukurda yer alıyor. Tedbirimizi almazsak bu tür güçler sadece Ortadoğu'da kalmaz Avrupa, ABD ve dünyanın dört bir tarafına yayılır."

 

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